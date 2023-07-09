وزير خارجية أوكرانيا: نعمل لتكون قرارات الناتو المقبلة مكسبا لجميع الأطراف

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة "يوكرينفورم" الأوكرانية أن ذلك جاء فى تغريدة لكوليبا قبيل انعقاد قمة "الناتو" فى العاصمة الليتوانية فيلنيوس.
وكتب كوليبا - فى تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر" - "تلقيت مكالمة مثمرة من وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكين قبل قمة "فيلنيوس"، ومع تبقى 48 ساعة على انطلاقها، نعمل على جعل قراراتها النهائية مكسبا للجميع أوكرانيا وحلف شمال الأطلسى والأمن العالمى".
كما شكر كوليبا الولايات المتحدة على حزمة دفاع كبيرة أخرى، والتى تشمل الذخيرة التى تشتد حاجة بلاده إليها.
ومن المقرر أن يعقد اجتماع قادة "الناتو" فى فيلنيوس يومى 11 و12 يوليو الجارى، وتريد أوكرانيا فى القمة الحصول على ضمانات أمنية واضحة ومنظور واضح للعضوية فى التحالف العسكرى.
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