العالم اليوم - وزير النفط الكويتي: للكويت والسعودية "حق حصري" في حقل الدرة

انتم الان تتابعون خبر وزير النفط الكويتي: للكويت والسعودية "حق حصري" في حقل الدرة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 10 يوليو 2023 12:22 صباحاً - قال وزير النفط الكويتي سعد البراك يوم الأحد إن الكويت والسعودية لديهما "حق حصري" في حقل غاز الدرة بالخليج، ودعا إيران إلى البدء في ترسيم حدودها البحرية من أجل تأكيد مطالبها في الحقل.

وأفاد البراك في مقابلة مع قناة الإخبارية السعودية بأنه "إلى هذه اللحظة هذا حق حصري للكويت والسعودية في حقل الدرة ومن لديه ادعاء فعليه أن يبدأ بترسيم الحدود وإن كان له حق سيأخذه وفقا لقواعد القانون الدولي".

وأضاف في إشارة إلى إيران "الطرف الآخر لديه ادعاءات ليست مبنية على أساس من ترسيم واضح للحدود البحرية".

وتأتي تصريحات البراك بعد تأكيد الخارجية السعودية، يوم الثلاثاء، أن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة بما فيها حقل الدرة بكامله هي ملكية مشتركة بين المملكة ودولة الكويت فقط.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس": "إشارة لما تم تداوله حول حقل الدرّة، فقد أوضح مصدر مطلع في وزارة الخارجية أن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق السيادية لاستغلال الثروات في تلك المنطقة".

وأوضح المصدر أن المملكة "تجدد دعواتها السابقة للجانب الإيراني للبدء في مفاوضات لترسيم الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة بين المملكة والكويت كطرف تفاوضي واحد مقابل الجانب الإيراني، وفقا لأحكام القانون الدولي".