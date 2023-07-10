العالم اليوم - فيديو لمقاتل يقفز فوق القفص ليصافح ترامب بعد فوزه بنزال

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 10 يوليو 2023 01:19 صباحاً - أظهر مقطع فيديو المقاتل الجنوب إفريقي دريكوس دو بليسيس، وهو يقفز من قفص النزال لمصافحة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، وذلك بعد فوزه على الأسترالي روبرت ويتاكر ببطولة UFC للفنون القتالية المختلطة.

وتمكّن دو بليسيس من إسقاط خصمه بالضربة القاضية في الجولة الثانية من النزال الذي أقيم في مدينة لاس فيغاس، حسبما ذكر موقع "توك سبورت" الرياضي.

وكان ترامب حاضرا في النزال بصفته ضيفا لرئيس منظمة الفنون القتالية المختلطة دانا وايت ضمن أمسية UFC 290.

ويعتبر فوز دو بليسيس، البالغ من العمر 29 عاما، العشرين خلال مسيرته الاحترافية في الفنون القتالية المختلطة حتى الآن مقابل هزيمتين.