زلزال بقوة 5.4 درجة يضرب جزيرة سومطرة الإندونيسية

جدة - نرمين السيد - وذكر المركز أن هذا الزلزال وقع على عمق 2ر54 كيلومترا، وأنه تم رصد مركزه عند خط 354ر5 درجة شمالا وخط 569ر94 درجة شرقاً.
ومع ذلك، لم ترد حتى الآن أى تقارير عن وقوع أضرار مادية أو خسائر بشرية من جراء هذا الزلزال.
تجدر الإشارة إلى أن إندونيسيا تتعرض مرارا لزلازل و ثوران براكين وموجات مد جارفة "تسونامي" لأنها تقع على الحزام النارى الذى يطوق منطقة المحيط الهادى ويتسم بنشاط زلزالى وبركانى متكرر.
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