أشرف سنجر: أمريكا تدرك أن انضمام أوكرانيا لـ الناتو يشعل المعركة مع روسيا

جدة - نرمين السيد - وأضاف سنجر، فى مداخلة هاتفية، مع قناة القاهرة الإخبارية، أن انضمام أوكرانيا لحلف الأطلنطى سيدخل الحلف فى خطوة مباشرة بأن الاعتداء عليها اعتداء على الحلف بأكمله وسيكون أعضاء الحلف مضطرين للدفاع عنها.

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