العالم اليوم - السودان.. تمديد جديد لإغلاق المجال الجوي

انتم الان تتابعون خبر السودان.. تمديد جديد لإغلاق المجال الجوي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 10 يوليو 2023 04:20 صباحاً - قال مطار الخرطوم الدولي، يوم الإثنين، إن سلطة الطيران المدني السودانية مددت إغلاق المجال الجوي حتى 31 يوليو.

وأفاد المطار بأن هناك استثناءات للإغلاق تشمل "رحلات المساعدات الإنسانية والإجلاء بعد الحصول على تصريح من قبل الجهات المختصة".

وأغلق المجال الجوي السوداني أمام حركة الطيران بعد نشوب صراع مسلح بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في منتصف أبريل الماضي.

قمة دول جوار السودان

أعلن المتحدث باسم الرئاسة المصرية أن بلاده ستستضيف "قمة دول جوار السودان" في 13 يوليو الجاري.

وأكدت الرئاسة المصرية أن القمة ستسعى إلى اتخاذ خطوات لحل أزمة السودان وحقن دماء الشعب السوداني.

وجاء في بيان المتحدث باسم الرئاسة المصرية: "في ظل الأزمة الراهنة في السودان، وحرصا من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على صياغة رؤية مشتركة لدول الجوار المباشر للسودان، واتخاذ خطوات لحل الأزمة وحقن دماء الشعب السوداني، وتجنيبه الآثار السلبية التي يتعرض لها، والحفاظ على الدولة السودانية ومُقدراتها، والحد من استمرار الآثار الجسيمة للأزمة على دول الجوار وأمن واستقرار المنطقة ككل".

وأضاف: "تستضيف مصر في 13 يوليو 2023 مؤتمر قمة دول جوار السودان، لبحث سُبل إنهاء الصراع الحالي والتداعيات السلبية له على دول الجوار، ووضع آليات فاعلة بمشاركة دول الجوار، لتسوية الأزمة في السودان بصورة سلمية، بالتنسيق مع المسارات الإقليمية والدولية الأخرى لتسوية الأزمة".