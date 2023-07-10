جدة - نرمين السيد - ذكرت صحيفة "إيفيننج ستاندارد" البريطانية أن رئيس وزراء بريطانيا ريشى سوناك يعتزم استغلال قمة "الناتو" المقبلة فى ليتوانيا؛ لحث الحلفاء على زيادة إنفاقهم الدفاعي، وذلك فى تحذير من أنهم يواجهون تحديات أمنية غير مسبوقة.





وأضافت الصحيفة أن سوناك سيلتقى مع القادة فى ليتوانيا يوم الثلاثاء المقبل لإجراء محادثات ستتميز بدعم أوكرانيا وعضويتها المستقبلية فى التحالف الدفاعي.. مشيرة إلى أن سوناك سيطلب من الحلفاء زيادة إنفاقهم الدفاعى لضمان استعدادهم للتهديدات المستقبلية. ونقلت الصحيفة عن رئيس الوزراء البريطانى قوله: "فى الوقت الذى نواجه فيه تحديات جديدة وغير مسبوقة لأمننا المادى والاقتصادي، أصبحت تحالفاتنا أكثر أهمية من أى وقت مضى".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صحيفة بريطانية: سوناك يعتزم استغلال قمة الناتو فى هذا الأمر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.