زلزال بقوة 3ر5 درجة يضرب جزيرتى أندامان ونيكوبار بالهند

جدة - نرمين السيد - وذكر المركز - فى تدوينة على موقع "تويتر" - أن الزلزال وقع على عمق 70 كيلومترا، وأنه تم رصده عند خط عرض 87ر5 درجة، وخط طول 83ر94 درجة، وعلى بعد 162 كيلومترا جنوب شرق خليج كامبيل.
ولم ترد تقارير عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية من جراء هذا الزلزال.
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