العالم اليوم - النفط يهبط وسط ترقب لبيانات التضخم الأميركية

انتم الان تتابعون خبر النفط يهبط وسط ترقب لبيانات التضخم الأميركية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 10 يوليو 2023 07:20 صباحاً - سجلت أسعار النفط تراجعا في المعاملات الآسيوية المبكرة الاثنين إذ تحلى المستثمرون بالحذر قبيل إعلان بيانات اقتصادية جديدة من الولايات المتحدة والصين هذا الأسبوع، فيما دعمت تخفيضات متوقعة في إنتاج الخام من السعودية وروسيا السوق.

وقالت تينا تينغ المحللة في سي.إم.سي ماركتس "تجار النفط قد يكونوا حذرين قبل إعلان بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي ومجموعة بيانات اقتصادية صينية هذا الأسبوع.

لكنها أضافت أن أسعار الخام قد ترتفع بعد إعلان مجموعة أوبك+ عن خططها بخصوص المزيد من الخفض في الإمدادات.

تحرك الأسعار

بحلول الساعة 0335 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 49 سنتا أو 0.6 بالمئة إلى 77.98 دولار للبرميل. وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 52 سنتا أو 0.7 بالمئة إلى 73.33 دولار للبرميل.

وارتفع الخامان بأكثر من أربعة بالمئة في الأسبوع الماضي ليلامسا أعلى مستوى منذ مايو ويسجلا ارتفاعا لثاني أسبوع على التوالي بعد تعهد السعودية وروسيا، أكبر مصدرين للنفط في العالم بخفض الإمدادات في أغسطس آب.

وتعهدت السعودية بتمديد تخفيضات الإنتاج الطوعية البالغة مليون برميل يوميا حتى أغسطس، بينما ستخفض روسيا صادرات الخام بمقدار 500 ألف برميل يوميا. وقال مصدر حكومي لرويترز الجمعة إن روسيا ستستخدم الخام لإنتاج المزيد من الوقود لتلبية الطلب المحلي.