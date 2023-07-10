سفيرة أوكرانيا بأمريكا: لا يوجد شىء مثير للجدل بشأن قرار الذخائر العنقودية

وأضافت فى تصريحات نقلتها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية "حسنًا، أولاً وقبل كل شيء، اسمحوا لى أن أقول كم نحن ممتنون للرئيس بايدن وللجميع لاتخاذ هذا القرار لتزويدنا بهذه الذخيرة".
وتابعت "إننى أعلم أن الجميع يناقش مدى صعوبة الأمر وأحيانًا يصفه بأنه مثير للجدل، لكن لا يوجد شيء مثير للجدل بشأنه".
ومضت تقول "نحن ممتنون حقًا لأنه فى الأوقات التى نحتاج فيها إلى أعداد متزايدة من الذخائر لدعم هجومنا المضاد، اتخذت الولايات المتحدة القرار، ونأمل أن نراه سريعًا فى ساحة المعركة ".
وأعلنت الإدارة الأمريكية الأسبوع الماضى عن خطط لتزويد كييف بالذخائر التى تحتوى على ذخائر صغيرة متفجرة يمكن أن تنتشر على مساحة واسعة وقد لا تنفجر على الفور، مما يعرض المدنيين للخطر.
ودافع الرئيس بايدن عن "القرار الصعب للغاية" الذى قال إنه تم اتخاذه بعد مناقشات مع الحلفاء والمشرعين. وأشار إلى أن "ذخيرة الأوكرانيين تنفد".
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