كوريا الشمالية تتهم أمريكا بانتهاك مجالها الجوى

جدة - نرمين السيد - وزعم مُتحدث باسم وزارة الدفاع فى كوريا الشمالية أن طائرات استطلاع أمريكية قامت بطلعات "استفزازية"، مثلRC-135، وU-2S، وRQ-4B، فوق البحر الشرقى والبحر الأصفر من 2 يوليو إلى الأحد، بحسب وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية(KCNA).

وقال المُتحدث الذى لم يذكر اسمه فى بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية "انتهكت طائرات استطلاع استراتيجية تابعة للقوات الجوية الأمريكية المجال الجوى لكوريا الشمالية، خاصة فى البحر الشرقى بالتوغل عشرات الكيلومترات عدة مرات".

وأضاف المسؤول "ليس هناك ما يضمن عدم وقوع حادث مروع مثل إسقاط طائرة استطلاع استراتيجية تابعة للقوات الجوية الأمريكية فوق البحر الشرقي".

كما انتقد المُتحدث النشر الأمريكى المُزمع لغواصة ذات قدرة نووية فى شبه الجزيرة الكورية ووصفه بأنه "تهديد خطير" للسلام الإقليمي.

وقال إن محاولة الولايات المتحدة إدخال أسلحة نووية استراتيجية إلى شبه الجزيرة الكورية، هى أبشع ابتزاز نووى ضد كوريا الشمالية والبلدان المجاورة، وتُشكل تهديدًا وتحديًا خطيرًا للسلام والأمن فى المنطقة والعالم.

تعهدت الولايات المتحدة بإرسال غواصة صاروخية باليستية تعمل بالطاقة النووية إلى شبه الجزيرة الكورية، بموجب اتفاق تم التوصل إليه مع كوريا الجنوبية لتعزيز الردع الأمريكى ضد تهديدات كوريا الشمالية، ولم يتم الكشف عن توقيت نشر الغواصة.

اتهمت كوريا الشمالية اليوم الاثنين، طائرة تجسس أمريكية بانتهاك مجالها الجوى أخيرًا، مُحذرة من عدم وجود ضمان بعدم إسقاط مثل هذه الطائرات، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية.

وزعم مُتحدث باسم وزارة الدفاع فى كوريا الشمالية أن طائرات استطلاع أمريكية قامت بطلعات "استفزازية"، مثلRC-135، وU-2S، وRQ-4B، فوق البحر الشرقى والبحر الأصفر من 2 يوليو إلى الأحد، بحسب وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية(KCNA).

وقال المُتحدث الذى لم يذكر اسمه فى بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية "انتهكت طائرات استطلاع استراتيجية تابعة للقوات الجوية الأمريكية المجال الجوى لكوريا الشمالية، خاصة فى البحر الشرقى بالتوغل عشرات الكيلومترات عدة مرات".

وأضاف المسؤول "ليس هناك ما يضمن عدم وقوع حادث مروع مثل إسقاط طائرة استطلاع استراتيجية تابعة للقوات الجوية الأمريكية فوق البحر الشرقي".

كما انتقد المُتحدث النشر الأمريكى المُزمع لغواصة ذات قدرة نووية فى شبه الجزيرة الكورية ووصفه بأنه "تهديد خطير" للسلام الإقليمي.

وقال إن محاولة الولايات المتحدة إدخال أسلحة نووية استراتيجية إلى شبه الجزيرة الكورية، هى أبشع ابتزاز نووى ضد كوريا الشمالية والبلدان المجاورة، وتُشكل تهديدًا وتحديًا خطيرًا للسلام والأمن فى المنطقة والعالم.

تعهدت الولايات المتحدة بإرسال غواصة صاروخية باليستية تعمل بالطاقة النووية إلى شبه الجزيرة الكورية، بموجب اتفاق تم التوصل إليه مع كوريا الجنوبية لتعزيز الردع الأمريكى ضد تهديدات كوريا الشمالية، ولم يتم الكشف عن توقيت نشر الغواصة.

اتهمت كوريا الشمالية اليوم الاثنين، طائرة تجسس أمريكية بانتهاك مجالها الجوى أخيرًا، مُحذرة من عدم وجود ضمان بعدم إسقاط مثل هذه الطائرات، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية.

وزعم مُتحدث باسم وزارة الدفاع فى كوريا الشمالية أن طائرات استطلاع أمريكية قامت بطلعات "استفزازية"، مثلRC-135، وU-2S، وRQ-4B، فوق البحر الشرقى والبحر الأصفر من 2 يوليو إلى الأحد، بحسب وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية(KCNA).

وقال المُتحدث الذى لم يذكر اسمه فى بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية "انتهكت طائرات استطلاع استراتيجية تابعة للقوات الجوية الأمريكية المجال الجوى لكوريا الشمالية، خاصة فى البحر الشرقى بالتوغل عشرات الكيلومترات عدة مرات".

وأضاف المسؤول "ليس هناك ما يضمن عدم وقوع حادث مروع مثل إسقاط طائرة استطلاع استراتيجية تابعة للقوات الجوية الأمريكية فوق البحر الشرقي".

كما انتقد المُتحدث النشر الأمريكى المُزمع لغواصة ذات قدرة نووية فى شبه الجزيرة الكورية ووصفه بأنه "تهديد خطير" للسلام الإقليمي.

وقال إن محاولة الولايات المتحدة إدخال أسلحة نووية استراتيجية إلى شبه الجزيرة الكورية، هى أبشع ابتزاز نووى ضد كوريا الشمالية والبلدان المجاورة، وتُشكل تهديدًا وتحديًا خطيرًا للسلام والأمن فى المنطقة والعالم.

تعهدت الولايات المتحدة بإرسال غواصة صاروخية باليستية تعمل بالطاقة النووية إلى شبه الجزيرة الكورية، بموجب اتفاق تم التوصل إليه مع كوريا الجنوبية لتعزيز الردع الأمريكى ضد تهديدات كوريا الشمالية، ولم يتم الكشف عن توقيت نشر الغواصة.

اتهمت كوريا الشمالية اليوم الاثنين، طائرة تجسس أمريكية بانتهاك مجالها الجوى أخيرًا، مُحذرة من عدم وجود ضمان بعدم إسقاط مثل هذه الطائرات، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية.

وزعم مُتحدث باسم وزارة الدفاع فى كوريا الشمالية أن طائرات استطلاع أمريكية قامت بطلعات "استفزازية"، مثلRC-135، وU-2S، وRQ-4B، فوق البحر الشرقى والبحر الأصفر من 2 يوليو إلى الأحد، بحسب وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية(KCNA).

وقال المُتحدث الذى لم يذكر اسمه فى بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية "انتهكت طائرات استطلاع استراتيجية تابعة للقوات الجوية الأمريكية المجال الجوى لكوريا الشمالية، خاصة فى البحر الشرقى بالتوغل عشرات الكيلومترات عدة مرات".

وأضاف المسؤول "ليس هناك ما يضمن عدم وقوع حادث مروع مثل إسقاط طائرة استطلاع استراتيجية تابعة للقوات الجوية الأمريكية فوق البحر الشرقي".

كما انتقد المُتحدث النشر الأمريكى المُزمع لغواصة ذات قدرة نووية فى شبه الجزيرة الكورية ووصفه بأنه "تهديد خطير" للسلام الإقليمي.

وقال إن محاولة الولايات المتحدة إدخال أسلحة نووية استراتيجية إلى شبه الجزيرة الكورية، هى أبشع ابتزاز نووى ضد كوريا الشمالية والبلدان المجاورة، وتُشكل تهديدًا وتحديًا خطيرًا للسلام والأمن فى المنطقة والعالم.

تعهدت الولايات المتحدة بإرسال غواصة صاروخية باليستية تعمل بالطاقة النووية إلى شبه الجزيرة الكورية، بموجب اتفاق تم التوصل إليه مع كوريا الجنوبية لتعزيز الردع الأمريكى ضد تهديدات كوريا الشمالية، ولم يتم الكشف عن توقيت نشر الغواصة.

اتهمت كوريا الشمالية اليوم الاثنين، طائرة تجسس أمريكية بانتهاك مجالها الجوى أخيرًا، مُحذرة من عدم وجود ضمان بعدم إسقاط مثل هذه الطائرات، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية.

وزعم مُتحدث باسم وزارة الدفاع فى كوريا الشمالية أن طائرات استطلاع أمريكية قامت بطلعات "استفزازية"، مثلRC-135، وU-2S، وRQ-4B، فوق البحر الشرقى والبحر الأصفر من 2 يوليو إلى الأحد، بحسب وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية(KCNA).

وقال المُتحدث الذى لم يذكر اسمه فى بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية "انتهكت طائرات استطلاع استراتيجية تابعة للقوات الجوية الأمريكية المجال الجوى لكوريا الشمالية، خاصة فى البحر الشرقى بالتوغل عشرات الكيلومترات عدة مرات".

وأضاف المسؤول "ليس هناك ما يضمن عدم وقوع حادث مروع مثل إسقاط طائرة استطلاع استراتيجية تابعة للقوات الجوية الأمريكية فوق البحر الشرقي".

كما انتقد المُتحدث النشر الأمريكى المُزمع لغواصة ذات قدرة نووية فى شبه الجزيرة الكورية ووصفه بأنه "تهديد خطير" للسلام الإقليمي.

وقال إن محاولة الولايات المتحدة إدخال أسلحة نووية استراتيجية إلى شبه الجزيرة الكورية، هى أبشع ابتزاز نووى ضد كوريا الشمالية والبلدان المجاورة، وتُشكل تهديدًا وتحديًا خطيرًا للسلام والأمن فى المنطقة والعالم.

تعهدت الولايات المتحدة بإرسال غواصة صاروخية باليستية تعمل بالطاقة النووية إلى شبه الجزيرة الكورية، بموجب اتفاق تم التوصل إليه مع كوريا الجنوبية لتعزيز الردع الأمريكى ضد تهديدات كوريا الشمالية، ولم يتم الكشف عن توقيت نشر الغواصة.