السودان.. تمديد إغلاق المجال الجوى حتى 31 يوليو

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات السودانية، اليوم الإثنين، تمديد إغلاق المجال الجوى للبلاد حتى 31 يوليو، ويستثنى من ذلك رحلات المساعدات الإنسانية، وفقا لما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".





وأغلق المجال الجوى السودانى أمام حركة الطيران بعد نشوب صراع مسلح بين الجيش السودانى وقوات الدعم السريع. ويشهد السودان مواجهات عنيفة منذ منتصف أبريل الماضى بين الجيش السودانى بقيادة رئيس مجلس السيادة السودانى، عبد الفتاح البرهان، وميليشيا الدعم السريع المتمردة بقيادة محمد حمدان دقلو، أسفر عنها مقتل مئات الأشخاص وإصابة الآلاف.

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