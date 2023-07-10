كوريا الشمالية تهدد بإسقاط أى طائرة تجسس أمريكية تنتهك مجالها

جدة - نرمين السيد - قال الممثل الرسمى لوزارة الدفاع فى كوريا الشمالية، إن "الولايات المتحدة ستدفع ثمنا باهظا لاستطلاعها الجوى الاستفزازى، والذى يتم تنفيذه بشراسة مع اقتحام مجالنا الجوى دون إخطار".

وأضاف المسؤول أنه "فى الوقت الحالي، نظهر أقصى درجات الصبر وضبط النفس، لكن هناك حدود لكل شيء. يجب أن تتوقف جميع الأعمال الاستفزازية التى تقوم بها الولايات المتحدة على الفور"، بحسب القناة الإخبارية.