جدة - نرمين السيد - قال الممثل الرسمى لوزارة الدفاع فى كوريا الشمالية، إن "الولايات المتحدة ستدفع ثمنا باهظا لاستطلاعها الجوى الاستفزازى، والذى يتم تنفيذه بشراسة مع اقتحام مجالنا الجوى دون إخطار".
وأضاف المسؤول أنه "فى الوقت الحالي، نظهر أقصى درجات الصبر وضبط النفس، لكن هناك حدود لكل شيء. يجب أن تتوقف جميع الأعمال الاستفزازية التى تقوم بها الولايات المتحدة على الفور"، بحسب القناة الإخبارية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كوريا الشمالية تهدد بإسقاط أى طائرة تجسس أمريكية تنتهك مجالها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.