السفارة الروسية بواشنطن: تزويد أوكرانيا بذخائر عنقودية جريمة حرب

جدة - نرمين السيد - قالت السفارة الروسية فى الولايات المتحدة فى تعليقات نُشرت فى وقت مُتأخر، أمس الأحد، إن البيت الأبيض يعترف فعليًا بارتكاب جرائم حرب بالموافقة على إرسال ذخائر عنقودية إلى أوكرانيا، وفقًا لما نقلته "رويترز".





وأضافت السفارة على تطبيق تيليجرام "لفتت تصريحات المتحدث باسم مجلس الأمن القومى بالبيت الأبيض، جون كيربي، بشأن تزويد أوكرانيا بذخائر عنقودية انتباهنا، اعترف المسؤول فعليًا بارتكاب الولايات المتحدة جرائم حرب فى الصراع الأوكراني". وتبادلت كل من روسيا وأوكرانيا الاتهامات باستخدام الذخائر العنقودية بالفعل فى الحرب المُستمرة منذ 500 يوم والتى بدأت بغزو روسيا لأوكرانيا. وتعهدت أوكرانيا بعدم استخدام الذخائر التى قررت الولايات المتحدة شحنها إلى كييف فى روسيا.

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