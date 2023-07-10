العالم اليوم - "التجاري الدولي" يحصل على قرضين بـ 250 مليون دولار

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 10 يوليو 2023 10:28 صباحاً - حصل البنك التجاري الدولي، أكبر بنك خاص في مصر، على قرضين طويلي الأجل بقيمة 250 مليون دولار من مؤسسة التمويل الدولية، ذراع مجموعة البنك الدولي للقطاع الخاص، بحسب بيان من للبنك على البورصة المصرية.

وتبلغ قيمة القرض الأول 150 مليون دولار ومدته عشر سنوات، وتم استخدام 90 مليون دولار منه لإعادة تمويل ما تبقى من قرض سابق حصل عليه البنك من مؤسسة التمويل الدولية في عام 2017، وفق البيان.

فيما سيستخدم البنك ما تبقى من القرض في دعم خططه المستقبلية للنمو.

وتبلغ قيمة القرض الثاني 100 مليون دولار ومدته سبع سنوات، ويهدف لتمويل مجموعة من المشروعات الصديقة للبيئة تشمل مشروعات لمعالجة المياه وتحسين كفاءتها، والمباني الخضراء، إضافة إلى مشروعات في مجال الزراعة المستدامة.

وكان البنك التجاري الدولي أصدر في عام 2021 سندات خضراء في السوق المصري بقيمة 100 مليون دولار اكتتبت فيها مؤسسة التمويل الدولية بالكامل لتمويل مشروعات للمساعدة في التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون.