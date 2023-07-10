العالم اليوم - أرباح شركات الإنترنت الكبرى في الصين تقفز 43% في خمسة أشهر

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 10 يوليو 2023 10:28 صباحاً - ارتفعت أرباح كبرى شركات الإنترنت وشركات الخدمات ذات الصلة في الصين بشكل ملحوظ خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، بحسب ما أظهرته بيانات أصدرتها الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وكشفت البيانات أن أرباح الشركات المذكورة ارتفعت بنسبة 43 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 57.62 مليار يوان (حوالي 7.99 مليار دولار) أثناء الفترة المذكورة. وبلغت إيرادات الأعمال المجمعة لهذه الشركات 531 مليار يوان، بزيادة 2.8 في المائة على أساس سنوي، بحسب ما ذكرته وكالة شينخوا. وتعتبر كبرى شركات الإنترنت وشركات الخدمات ذات الصلة هي الشركات التي تبلغ إيرادات الأعمال السنوية لكل منها 20 مليون يوان على الأقل. يذكر أن الصين شنت حملة رقابية مشددة على قطاع التكنولوجيا منذ العام الماضي، وفرضت نتيجة لهذه الحملة غرامة بنحو مليار دولار على شركة "آنت غروب" العملاقة للتكنولوجيا المالية لارتكابها "أفعالا غير قانونية"، وغرامة قدرها 415 مليون دولار على شركة تابعة لمجموعة "تينسنت" المنافسة لها.

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