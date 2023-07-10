أوكرانيا تعلن استعادة 24 كيلومترا مربعا تجاه باخموت

جدة - نرمين السيد - وقال الجيش الأوكرانى، فى بيان أوردته قناة "القاهرة الإخبارية"، إن 4 أشخاص قتلوا فى قصف روسى على زابوريجيا.

وكانت نائبة وزير الدفاع الأوكرانى، قد أعلنت منذ عدة أيام، أن القوات تقدمت تدريجيا فى هجومها المضاد ضد القوات الروسية، فيما وصفته بأنه قتال "شديد الضراوة".

وكتبت هانا ماليار، نائبة وزير الدفاع الأوكرانى، فى تدوينة على تطبيق تيليجرام إن الإجراءات الأوكرانية حققت نجاحًا "جزئيًا".