وزير الداخلية البولندى: اعتقال عضو جديد فى شبكة تجسس روسية

جدة - نرمين السيد - وكانت بولندا قد أعلنت فى مارس الماضى، تفكيك شبكة تجسس روسية جمعت معلومات حول شحنات الأسلحة التى تنقل لأوكرانيا عبر بولندا، وجهزت لعمليات تخريب. وقال وزير الداخلية البولندى حينها، إن "جهاز الأمن الداخلى اعتقل 9 أشخاص يشتبه فى تعاونهم مع الاستخبارات الروسية"، مشيرا إلى أن "المشتبه فيهم كانوا ينفذون أنشطة تجسس ضد بولندا ويحضرون لأعمال تخريبية لصالح أجهزة الاستخبارات الروسية".

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