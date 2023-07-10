العالم اليوم - نيكي الياباني يسجل أطول سلسلة خسائر هذا العام

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 10 يوليو 2023 11:26 صباحاً - انخفض المؤشر نيكي الياباني للجلسة الخامسة على التوالي، الاثنين، مسجلا أطول سلسلة خسائر له هذا العام، متأثرا بارتفاع الين وضعف وول ستريت الأسبوع الماضي.

وانخفض المؤشر نيكي 0.61 بالمئة إلى 32189.73 نقطة عند الإغلاق في جلسة متقلبة شهدت ارتفاع المؤشر 0.53 بالمئة في التعاملات الصباحية ثم انخفاضه واحدا بالمئة في تعاملات ما بعد الظهيرة.

وتراجع المؤشر 4.63 بالمئة منذ أن سجل أعلى مستوى إغلاق في 33 عاما عند 33753.33 نقطة قبل أسبوع.

ومن بين 225 سهما مدرجة على المؤشر نيكي، انخفض 150 سهما وارتفع 73 سهما واستقر اثنان.

وكان قطاع الطاقة هو الرابح الوحيد بعد ارتفاع سعر النفط الخام دولارين للبرميل إلى أعلى مستوياته في تسعة أسابيع، الجمعة، كما عوض قطاع المواد الأساسية خسائره المبكرة وأغلق بدون تغير. وتراجعت أسهم قطاع الرعاية الصحية 1.34 بالمئة.

وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.51 بالمئة إلى 2243.33 نقطة.