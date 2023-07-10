العالم اليوم - لهذا السبب.. ماكدونالدز تتوقف عن استخدام الطماطم في الهند

انتم الان تتابعون خبر لهذا السبب.. ماكدونالدز تتوقف عن استخدام الطماطم في الهند من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 10 يوليو 2023 11:26 صباحاً - توقفت سلسة مطاعم "ماكدونالدز" عن استخدام الطماطم في إعداد الوجبات بأغلب فروعها في شمال وشرق الهند، بسبب ارتفاع أسعارها بواقع خمسة أضعاف، بعدما أثرت الأحوال الجوية غير المواتية على إنتاج المحصول.

وقالت متحدثة باسم العلاقات العامة في الشركة بالهند، إن عدم توفر منتجات ذات جودة عالية "جراء مشاكل في المحصول الموسمي"، هو السبب وراء التخلي عن استخدام الطماطم، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرغ.

وأضافت المتحدثة أن "الشركة تسعى لحل المشكلة بالاستعانة بممارسات زراعية مستدامة بما في ذلك الطماطم المزروعة في الماء، في بيئة تحت السيطرة بالكامل لتتجنب احتياجاتنا التقلبات الموسمية".

وعادة ما ترتفع أسعار الطماطم خلال شهري يونيو ويوليو، بسبب قلة إنتاج هذا المحصول، لكن أسعار المواد الغذائية الأساسية في الهند ارتفعت في الآونة الأخيرة بسبب تأخر الرياح الموسمية والأمطار الغزيرة ودرجات الحرارة الحارة بشكل أكثر من المعتاد أثرت على مناطق الزراعة في البلاد.

وتُستخدم الطماطم على نطاق واسع في الطهي بأنحاء الهند، ويمكن أن يؤدي ارتفاع الأسعار إلى اندلاع مظاهرات واسعة النطاق مماثلة لتلك التي نتجت عن قلة محصول البصل والتي أطاحت بحكومات إقليمية في الدولة الواقعة بجنوب آسيا.