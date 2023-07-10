عمدة كييف: مقتل أكثر من 170 مدنيا فى الهجمات الروسية منذ بدء الأزمة

جدة - نرمين السيد - أفاد عمدة كييف فيتالى كليتشكو اليوم الإثنين، أن أكثر من 170 من السكان المحليين لقوا مصرعهم وتم تدمير أكثر من 400 منزل سكنى فى الهجمات الروسية على العاصمة الأوكرانية منذ بدء الأزمة.





ونقلت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية عن كليتشكو قوله "فى مدينتنا، تم تدمير أكثر من 400 منزل سكنى وقتل أكثر من 170 مدنيا، وكان من بين القتلى سبعة أطفال". يشار إلى أن مكتب المفوض السامى للأمم المتحدة لحقوق الإنسان (OHCHR) كان قد أكد مقتل 9177 مدنيا وإصابة 15993 آخرين فى أوكرانيا منذ بدء الأزمة. وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قد أمر فى 24 فبراير 2022، ببدء عملية عسكرية خاصة فى أوكرانيا، مشددا على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضى الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.

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