بايدن وسوناك يبحثان الأزمة الأوكرانية قبل قمة الناتو

جدة - نرمين السيد - أكد مستشار الأمن القومى الأمريكى جيك سوليفان اليوم الإثنين، أن الرئيس الأمريكى جو بايدن ورئيس الوزراء البريطانى ريشى سوناك سيبحثان الأزمة الأوكرانية وإبداء التضامن مع كييف فى حربها ضد روسيا قبل قمة الناتو المقرر عقدها غدا الثلاثاء.





وقال سوليفان، "إن الرئيس بايدن سيجرى مناقشات مع سوناك بشأن قضايا تغيير المناخ، وتعزيز العلاقات الوثيقة بين البلدين". جدير بالذكر أن الرئيس الأمريكى جو بايدن كان قد وصل أمس الأحد إلى مطار العاصمة البريطانية لندن فى زيارة قصيرة، من المقرر أن يلتقى خلالها برئيس الوزراء ريشى سوناك والملك تشارلز الثالث، حيث تأتى الزيارة القصيرة إلى بريطانيا، قبل المشاركة فى قمة دول حلف الناتو المقررة فى العاصمة الليتوانية فيلنيوس غدا.

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