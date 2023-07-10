الصين: تزويد كييف بقنابل عنقودية مثل «صب الزيت على النار»

جدة - نرمين السيد - وقالت الصين، إن تزويد كييف بقنابل عنقودية سيكون مثل "صب الزيت على النار"، مؤكدة على ضرورة الموازنة بين متطلبات كييف العسكرية والجانب الإنسانى، وفقا لقناة "القاهرة الإخبارية".
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد أعلنت تزويد كييف بقنابل عنقودية، إذ قال الرئيس الأمريكى جو بايدن، إن تلك الذخائر ستساعد كييف فى الهجوم ضد روسيا، الأمر الذى أثار انتقاد المنظمات الدولية والعديد من الدول الأوروبية الداعمة لأوكرانيا.
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