مسؤول ألمانى: نعمل على تقديم ضمانات أمنية من الناتو لـ أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - كما أشار المسؤول إلى تفاؤله بأنه ستكون هناك إشارات إيجابية بشأن انضمام السويد للناتو خلال الأيام المقبلة، وفقا لما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية". يشار إلى أنه خلال قمة الناتو التى تعقد فى عاصمة ليتوانيا فيلنيوس يومى الثلاثاء والأربعاء، سيواجه الرئيس الأمريكى جو بايدن على الأرجح أسئلة بأسباب موافقته على إرسال قنابل عنقودية إلى أوكرانيا، وهو السلاح الذى تحظره أكثر من ثلثى الدول الأعضاء فى الحلف العسكرى.

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