عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

جدة - نرمين السيد - اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الإثنين، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلى، حسبما نقلت "القاهرة الإخبارية" عن وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".





وأفاد شهود عيان، بأن هؤلاء المستوطنين نفذوا جولات استفزازية فى باحات "الأقصى" على شكل مجموعات وأدوا طقوسًا تلمودية فى المنطقة الشرقية. ويتعرض الأقصى يوميا عدا الجمعة والسبت، لاقتحامات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال، على فترتين صباحية ومسائية، فى محاولة لتقسيمه زمانيًا.

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