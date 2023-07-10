الجيش السودانى يكثف عملياته الهجومية.. والدعم السريع يحتمى بالمواطنين

جدة - نرمين السيد - وبحسب القناة الإخبارية، هناك هدوء نسبى فى بعض أحياء العاصمة الخرطوم، مشيرة إلى أن ميليشيا الدعم السريع تحتمى بالمواطنين وتتخذهم دروعا بشرية.

ويشهد السودان مواجهات عنيفة منذ منتصف أبريل الماضى بين الجيش السودانى بقيادة رئيس مجلس السيادة السودانى، عبد الفتاح البرهان، وميليشيا الدعم السريع المتمردة بقيادة محمد حمدان دقلو، أسفر عنها مقتل مئات الأشخاص وإصابة الآلاف.