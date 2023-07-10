موسكو: أوكرانيا حاولت استهداف مناطق روسية بصواريخ باليستية

جدة - نرمين السيد - وكان حاكم شبه جزيرة القرم الروسى، قد أعلن أمس الأحد، إسقاط صاروخ أوكرانى من طراز كروز دون وقوع أضرار.

يشار إلى أن وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو، كان قد أعلن فى وقت سابق، أن القيادة الأوكرانية تخطط لاستهداف القرم بصواريخ "هيمارس" و"ستارم شادو"، مشيرا إلى أن استخدام تلك الصواريخ خارج منطقة العمليات العسكرية يعنى مشاركة مباشرة للولايات المتحدة وبريطانيا بالصراع.