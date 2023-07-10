العالم اليوم - بالأرقام.. أوكرانيا تعلن أحدث نتائج هجومها المضاد

انتم الان تتابعون خبر بالأرقام.. أوكرانيا تعلن أحدث نتائج هجومها المضاد من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 10 يوليو 2023 01:24 مساءً - أعلن الجيش الأوكراني، الإثنين، استعادة 14 كيلومترا مربعا شرقي وجنوبي البلاد الأسبوع الماضي من القوات الروسية، في إطار هجومه المضاد.

وقال أندري كوفاليوف، وهو أحد المتحدثين باسم الجيش، للتلفزيون الأوكراني: "تم تحرير أكثر من 10 كيلومترات مربعة من الأراضي الأوكرانية جنوبي أوكرانيا الأسبوع الماضي، و4 كيلومترات مربعة في منطقة باخموت" في الشرق.

وبذلك تصل المساحة الإجمالية التي استعادتها أوكرانيا منذ بدء هجومها المضاد في مطلع يونيو الماضي، إلى 193 كيلومترا مربعا.

ووفق كوفاليوف، استعاد الجيش الأوكراني بالفعل "169 كيلومترا مربعا في مدينتي ميليتوبول وبرديانسك" الرئيسيتين جنوبي أوكرانيا، الخاضعتين حاليا للسيطرة الروسية، إضافة إلى 24 كيلومترا في باخموت التي احتلتها موسكو مؤخرا بعد حصار طويل ومعارك دامية.

وبشأن الوضع في باخموت قال كوفاليوف: "يتحصن الجنود الأوكرانيون على الخطوط التي يصلون إليها، ويلحقون بالمدفعية أضرارا بأهداف معادية محددة. العدو يقاوم وينقل وحدات ويستخدم احتياطياته بنشاط. يدور قتال عنيف هنا".

تقدم بطيء