العالم اليوم - فيديو.. سيارة تحترق تحت طائرة بمطار مونتريال

انتم الان تتابعون خبر فيديو.. سيارة تحترق تحت طائرة بمطار مونتريال من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 10 يوليو 2023 01:24 مساءً - اشتعلت النار في سيارة أثناء تواجدها تحت طائرة بعد ظهر أمس الأحد في مطار بيير إليوت ترودو بمونتريال، وتم على الفور استدعاء رجال إطفاء مونتريال إلى أرض المطار الذين نجحوا في إطفاء الحريق سريعا.

ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات، بحسب السلطات، التي قالت إن الحريق تمت السيطرة عليه في أقل من نصف ساعة.

وقال متحدث باسم المطار لموقع "مونتريال سي تي في" إن الحريق بدأ في محرك السيارة، وأن الرحلات الجوية لم تتأخر نتيجة لذلك.

وقالت المتحدثة آن ماركوت "الوضع تحت السيطرة"، مشيرة إلى أنه كان هناك حوالي 20 من رجال الإطفاء في مونتريال تم إرسالهم إلى مكان الحادث.

يبدو أن صور الطائرة التي التقطت بعد إخماد الحريق تظهر آثار السخام حول الباب الخلفي للطائرة.

وأكدت طيران كندا أن السيارة التي اشتعلت فيها النيران كانت شاحنة مياه.

وقالت شركة الطيران في بيان لسي تي في نيوز "استجاب الطاقم بشكل احترافي من خلال ضمان النزول السريع للركاب المتبقين من الطائرة القادمة من جنيف".

وأضافت أن الطائرة تخضع لفحص الصيانة، وأنه تم فتح تحقيق في الحادث.