مصرع 8 أشخاص فى انفجار وسط الصومال

جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالة الأنباء الصومالية "صونا" اليوم الإثنين عن نائب عمدة المدينة للشؤون الأمنية عثمان جيدى إن: "لغمًا أرضيًا كان مزروعًا على عارضة الطريق بالقرب من مدينة بولوبردى، انفجر لحظة مرور عربة كانت تقل مدنيين"، مضيفًا أن الانفجار تسبب فى مقتل جميع من كانوا على متن العربة وعددهم 8 أشخاص من أسرتين، بينهم 6 أطفال.
من جانبها، نددت الحكومة الفيدرالية بشدة الهجوم الإرهابى الذى استهدف الأبرياء من المدنيين.
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