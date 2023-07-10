اليابان تصدر أعلى مستوى من التأهب بسبب الأمطار الغزيرة

جدة - نرمين السيد - أعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، اليوم الإثنين، إصدار أعلى مستوى من التأهب بعدما اجتاحت الأمطار الغزيرة أجزاء من منطقة جنوب غرب اليابان، اليوم، ما أسفر عن مصرع سيدة، وفقا لقناة "القاهرة الإخبارية".





وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية، أن الأرصاد حذرت من حدوث انهيارات أرضية وفيضانات فى محافظة فوكوكا وأويتا المجاورة، ودعت السكان إلى اتخاذ إجراءات فورية لتأمين سلامتهم. وبسبب الأمطار الغزيرة، توقفت خدمات القطارات السريعة بين محطتى هيروشيما وهاكاتا على خط سانيو شينكانسن وكذلك محطتى هاكاتا وكوماموتو على خط كيوشو شينكانسن مؤقتًا، بحسب مشغليها، ومع توقع هطول أمطار غزيرة من المناطق الغربية والشرقية المواجهة لبحر اليابان حتى غدًا، دعت وكالة الأرصاد الجوية إلى اليقظة ضد الانهيارات الأرضية وفيضان الأنهار.

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