غضب الطبيعة.. تغير المناخ يعصف بأمريكا اللاتينية (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - تعد أمريكا اللاتينية أكثر المناطق تضررا من تغير المناخ، إذ شهدت خلال الأيام الماضية موجات جفاف شديدة وارتفاع غير مسبوق بدرجات الحرارة فضلا عن تعرضها للعديد من العواصف والفيضانات والأعاصير.





وبحسب وسائل الإعلام الدولية، خلفت جميع تلك الظواهر الطبيعية 1153 قتيلا، كما تسببت فى أضرار اقتصادية بقيمة 9 مليارات دولار، الأمر الذى جعل الأمم المتحدة تصدر تحذيرا من تفاقم ذوبان الأنهار الجليدية وحرائق الغابات. كما طالبت المنطقة بأن تكون أكثر وعيًا بمخاطر تغير المناخ وناشدت الحكومات باتخاذ تدابير لتعزيز أنظمة الإنذار المبكر والوصول إلى المجتمعات التى هى فى أمس الحاجة إليها.

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