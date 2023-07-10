بيونج يانج: الغواصة الأمريكية قرب الجزيرة الكورية تنذر بصراع نووى

جدة - نرمين السيد - نددت كوريا الشمالية، اليوم الإثنين، بما وصفته بتحرك غواصة عسكرية أمريكية تعمل بالطاقة النووية قرب شبه الجزيرة الكورية، قائلة إنها "تخلق توترا عسكريا قد يؤدى إلى صراع نووى"، وفقًا لما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية".





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