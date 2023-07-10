العالم اليوم - "توتال إنرجيز" تبدأ إنتاج متكثفات الغاز الطبيعي في أذربيجان

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 10 يوليو 2023 02:21 مساءً - أعلنت شركة "توتال إنرجيز" العملاقة للنفط والغاز، الاثنين، في بيان بدء "الإنتاج" في حقل أبشيرون للغاز الواقع في بحر قزوين في أذربيجان، بالشراكة مع شركة "سوكار" الوطنية لإنتاج النفط والغاز.

وأشارت "توتال إنرجيز" في بيان إلى أن إطلاق "المرحلة الأولى من تطوير حقل متكثف الغاز الطبيعي" - وهو خليط منخفض الكثافة من سوائل هيدروكربونية على شكل غازات، ما يزيد كثيرا من قيمة الغاز - سيقدم قدرة إنتاجية تبلغ أربعة ملايين متر مكعب يوميا من الغاز و12 ألف برميل يومي من متكثف الغاز.

وتربط هذه المرحلة، عند انتهائها، "بئر إنتاج تحت سطح البحر بمنصة جديدة لمعالجة الغاز" في موقع ليس ببعيد من شبه جزيرة أبشيرون، على بعد نحو مئة كيلومتر جنوب شرق العاصمة باكو وعلى عمق 500 متر تقريبًا.

خلال توقيع اتفاق في العام 2016 بين "توتال إنرجيز" و"سوكار"، قُدّرت قدرة الحقل بنحو 35 ألف برميل مكافئ نفط في اليوم، بما فيها نسبة كبيرة من المتكثفات.

ولفت البيان إلى أن الإنتاج في الحقل الذي اكتُشف في العام 2011 يستهدف "السوق المحلية في أذربيجان".

وتتقاسم شركتا "توتال إنرجيز" و"سوكار" الشراكة في المشروع بالنصف (50% - 50%)، وتديره "شركة التشغيل المشتركة لشركة أبشيرون بتروليوم".

وقال المدير العام في قسم الإنتاج الاستكشافي لدى "توتال إنرجيز" نيكولا تيراز "هذا المشروع يندرج ضمن استراتيجية الشركة لتلبية الطلب المتنامي على الغاز، ويعزز شراكتنا مع شركة (سوكار) الوطنية".