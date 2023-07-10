العالم اليوم - أردوغان: "الاتحاد الأوروبي" شرطنا لانضمام السويد إلى الناتو

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 10 يوليو 2023 02:21 مساءً - أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الإثنين، أنه سيدعم عضوية السويد في حلف شمال الأطلسي (ناتو) بشرط أن يعيد الاتحاد الأوروبي إطلاق مفاوضات انضمام بلاده للتكتل.

وقال أردوغان في تصريحات نقلها التلفزيون قبيل مغادرته للمشاركة في قمة الحلف في ليتوانيا: "أولا، افتحوا الطريق أمام عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي ثم نفتحه أمام السويد، تماما كما فتحنا الطريق أمام فنلندا".

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