سوناك يستقبل بايدن فى مقر الحكومة البريطانية (فيديو)

جدة - نرمين السيد - استقبل رئيس الوزراء البريطانى ريشى سوناك، منذ قليل، الرئيس الأمريكى جو بايدن فى مقر الحكومة فى داونينج ستريت، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".





وكان مستشار الأمن القومى الأمريكى جيك سوليفان، قد أعلن اليوم الإثنين، أن الرئيس الأمريكى جو بايدن ورئيس الوزراء البريطانى ريشى سوناك سيبحثان الأزمة الأوكرانية وإبداء التضامن مع كييف فى حربها ضد روسيا قبل قمة الناتو المقرر عقدها غدا الثلاثاء.

وقال سوليفان، "إن الرئيس بايدن سيجرى مناقشات مع سوناك بشأن قضايا تغيير المناخ، وتعزيز العلاقات الوثيقة بين البلدين".

جدير بالذكر أن الرئيس الأمريكى جو بايدن كان قد وصل أمس الأحد إلى مطار العاصمة البريطانية لندن فى زيارة قصيرة، يلتقى خلالها برئيس الوزراء ريشى سوناك والملك تشارلز الثالث، حيث تأتى الزيارة القصيرة إلى بريطانيا، قبل المشاركة فى قمة دول حلف الناتو المقررة فى العاصمة الليتوانية فيلنيوس غدا.