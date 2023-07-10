استشهاد فلسطينى برصاص الاحتلال غرب رام الله

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية، فى بيان لها، أنها تبلغت من هيئة الشؤون المدنية باستشهاد الشاب بلال إبراهيم قدح - 33 عامًا - برصاص جنود الاحتلال المتمركزين عند الحاجز المقام على المدخل الجنوبى للقرية.
وذكر شهود عيان لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، منعت قوات الاحتلال المواطنين من الاقتراب من محيط المكان، كما منعت الإسعاف وطواقم الهلال الأحمر من الوصول إليه وإنقاذه وتركته مُلقى على الأرض.
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