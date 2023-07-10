«القاهرة الإخبارية» تعرض تقريرا عن تفاصيل جولة بايدن الأوروبية

جدة - نرمين السيد - قال تقرير عرضته قناة "القاهرة الإخبارية" إن الجولة الأوروبية للرئيس الأمريكى جو بايدن مهمة وسيكون محورها دعم أوكرانيا فى معركتها، وتوافق الدول الأعضاء فى الناتو على عدة نقاط خلافية.





وأضاف: "المحطة الأولى لبايدن ستكون فى بريطانيا، حيث سيلتقى الملك تشارلز الثالث ورئيس الوزراء سوناك، لتعزيز العلاقات الوثيقة بين البلدين، والمحطة الثانية هى ليتوانيا، وتحديدا فى فيلنيوس وهى مدينة حدودية مع روسيا وبيلاروسيا حيث سيحضر قمة الناتو الـ74 وهى قمة مهمة سيتم فيها بحث عدة ملفات بالغة الدقة لمستقبل الحلف، منها استراتيجية الردع والدفاع والتوافق على زيادة الإنفاق الدفاعى".

وتابع: "وكذلك بحث تخصيص حزمة طويلة الأمد من المساعدات إلى أوكرانيا، لجعلها تتفق مع معايير الناتو، وبحث موقف عضوية السويد المتعثرة".

واستطرد: "كما سيزور بايدن أيضا فنلندا لحضور قمة القادة الأمريكيين مع دول الشمال، وستتيح القمة لبايدن لجلوس مع الحلفاء شخصيا خلال سعيهم لتسليح أوكرانيا ومواجهة العملية العسكرية الروسية".