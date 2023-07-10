وأضاف: "المحطة الأولى لبايدن ستكون فى بريطانيا، حيث سيلتقى الملك تشارلز الثالث ورئيس الوزراء سوناك، لتعزيز العلاقات الوثيقة بين البلدين، والمحطة الثانية هى ليتوانيا، وتحديدا فى فيلنيوس وهى مدينة حدودية مع روسيا وبيلاروسيا حيث سيحضر قمة الناتو الـ74 وهى قمة مهمة سيتم فيها بحث عدة ملفات بالغة الدقة لمستقبل الحلف، منها استراتيجية الردع والدفاع والتوافق على زيادة الإنفاق الدفاعى".
وتابع: "وكذلك بحث تخصيص حزمة طويلة الأمد من المساعدات إلى أوكرانيا، لجعلها تتفق مع معايير الناتو، وبحث موقف عضوية السويد المتعثرة".
واستطرد: "كما سيزور بايدن أيضا فنلندا لحضور قمة القادة الأمريكيين مع دول الشمال، وستتيح القمة لبايدن لجلوس مع الحلفاء شخصيا خلال سعيهم لتسليح أوكرانيا ومواجهة العملية العسكرية الروسية".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «القاهرة الإخبارية» تعرض تقريرا عن تفاصيل جولة بايدن الأوروبية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.