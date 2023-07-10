العالم اليوم - بعد إعادة التداول.. سهم طاقة عربية يقفز بنحو 4 آلاف بالمئة

انتم الان تتابعون خبر بعد إعادة التداول.. سهم طاقة عربية يقفز بنحو 4 آلاف بالمئة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 10 يوليو 2023 03:22 مساءً - قفزت أسهم شركة طاقة عربية، في ختام تداولات الاثنين بالبورصة المصرية، بنحو 3900 بالمئة، ليغلق عند مستويات الـ 20 جنيها مصريا.

وبدأت البورصة المصرية الاثنين التداول على أسهم طاقة عربية مجددًا بدون حدود سعرية، بعد أن قامت أمس بإلغاء كافة العمليات المنفذة على أسهم الشركة خلال أول يوم تداول للسهم.

وفي وقت سابق من الجلسة، قررت البورصة المصرية عدم الاعتداد بأثر بعض العمليات المنفذة على أسهم شركة طاقة عربية خلال جلسة الاثنين، على سعر الإقفال اللحظي.

وأوضحت البورصة المصرية في بيان صحفي إن إلغاء العمليات المنفذة بالأمس جاء بعد تقدم مستشار الطرح المجموعة المالية هيرميس وعدد من شركات الوساطة المالية بطلب لإلغاء العمليات بدافع التنفيذ الخاطئ، ويذكر أن نحو 75 صفقة قد تم تنفيذها بالأمس عن طريق الخطأ من قبل الأفراد بقيمة تناهز 395 ألف جنيه.

وكان أمس الأحد، بداية التداول على أسهم الشركة التي شهدت قفزة صاروخية، حيث قفز سعر السهم من 0.50 جنيهاً إلى أكثر من 500 جنيه، مما دفع مجلس إدارة البورصة المصرية إلى إلغاء جميع الصفقات التي تمت على السهم، وإعلانها بدء التداول على أسهم الشركة من جديد خلال جلسة الاثنين.

كما أشار بيان البورصة المصرية إلى أنه سوف يتم الاعتداد بالصفقة الوحيدة التي تم تنفيذها لفك أسهم القلعة القابضة في طاقة عبر صفقة من آلية الحجم الكبير بقيمة تجاوزت 3.6 مليار جنيه خلال جلسة تداول أمس الأحد.

البورصة المصرية تسمح للأسهم بالارتفاع والانخفاض بنسبة 20 بالمئة خلال جلسة التداول قبل وقف التداول على السهم في حال تجاوزه تلك النسبة. لكن إدارة البورصة أعلنت الأسبوع الماضي، عدم تطبيق القواعد تلك على سهم "طاقة عربية" في أول يوم تداول له، مما عرض أسهم الشركة لمستويات قصوى من التقلبات.

يذكر أن لجنة القيد في البورصة المصرية، قد وافقت على إدراح أسهم طاقة عربية في البورصة، بإجمالي 1.35 مليار سهم بقيمة اسمية قدرها نصف جنيه مصري للسهم الواحد، وبرأسمال مصدر قدره 676 مليون سهم ضمن قطاع المرافق.