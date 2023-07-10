العالم اليوم - "نيوبلاي" الكورية للبلوكتشين تدشن مقرها العالمي في أبوظبي

انتم الان تتابعون خبر "نيوبلاي" الكورية للبلوكتشين تدشن مقرها العالمي في أبوظبي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 10 يوليو 2023 03:22 مساءً - أسست شركة "نيوبلاي" الكورية الجنوبية المتخصصة بتقنية البلوكتشين، مقرها العالمي في أبوظبي، بحسب بيان من مكتب أبوظبي للإعلام، الاثنين.

وبحسب البيان، فإن "نيوبلاي" انضمت لبرنامج الابتكار التابع لمكتب أبوظبي للاستثمار، الذي يدعم الشركات التي تعمل في القطاعات التي تمتاز بمقومات نمو عالية، وتركز على التكنولوجيا في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وتوفر "نيوبلاي" منصة للتمويل اللامركزي، ومجموعة متنوّعة من الخدمات القائمة على تقنية البلوكتشين. وسيستفيد المقر العالمي الجديد للشركة، الذي سيحمل اسم "إتش لاب"من الإطار التنظيمي لسوق أبوظبي العالمي والمخصص للأصول الافتراضية.

وتعدُّ شركة «نيوبلاي»، التي تأسست عام 2018، ذراع البلوكتشين لـ"نيويز القابضة"، الشركة الكورية الجنوبية المتخصصة بتطوير ألعاب الفيديو. وستُسهم الشركة في خلق وظائف متخصصة في تكنولوجيا البلوكتشين.

وسيتعاون المقر العالمي الجديد للشركة "إتش لاب" مع الجامعات والمؤسسات التعليمية المتخصصة في أبوظبي، بهدف تطوير البرامج والمنح الدراسية المرتبطة بتكنولوجيا البلوكتشين، والويب 3.0، والتمويل اللامركزي.

وخلال السنوات الماضية أسست شركات من كوريا الجنوبية مقراتها العالمية في أبوظبي ضمن خططها لتطوير أعمالها.

وكان مكتب أبوظبي للاستثمار قد افتتح في 2021 مكتبا تمثيليا له في العاصمة سيؤول، بهدف تعزيز التعاون بين منظومتَي الأعمال في البلدين، وتعاون مع عدد من الشركات بما فيها شركة "بيسبن غلوبال"، وشركة H2O، والتحالف الكوري للمزارع الذكية، لتأسيس وتوسعة أعمالهم في أبوظبي.

ويأتي افتتاح "إتش لاب" في أعقاب المناقشات التي أجراها مكتب أبوظبي للاستثمار مع مجموعة «نيويز القابضة»، الشركة الأم المالكة لشركة "نيوبلاي" حول تأسيس أنشطة البلوكتشين الكاملة للشركة في أبوظبي.

ويوفر برنامج الابتكار التابع لمكتب أبوظبي للاستثمار، والبالغة قيمته ملياري درهم (545 مليون دولار)، الدعم للشركات العاملة في قطاعات تتمتع بمقومات نمو عالية مثل التكنولوجيا الزراعية، والخدمات المالية، والخدمات الصحية، والأدوية الحيوية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والسياحة والضيافة. ويُعدُّ البرنامج الذي أُطلِقَ في عام 2020 إحدى المبادرات التي تهدف إلى تعزيز مساهمة شركات القطاع الخاص في تطوير وتنويع اقتصاد إمارة أبوظبي.