العالم اليوم - أرباح بنك قطر الوطني تهبط بـ 4% في الربع الثاني

انتم الان تتابعون خبر أرباح بنك قطر الوطني تهبط بـ 4% في الربع الثاني من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 10 يوليو 2023 03:22 مساءً - أعلن بنك قطر الوطني، أكبر بنك مدرج في بورصة الدوحة من حيث الأصول، الاثنين انخفاض صافي أرباحه أربعة بالمئة في الربع الثاني إلى 3.7 مليار ريال (1.02 مليار دولار).

وأظهرت بيانات رفينيتيف أن نتائج بنك قطر الوطني جاءت دون متوسط تقديرات المحللين الذين توقعوا صافي ربح قدره 3.9 مليار ريال في هذا الربع.

ولم يذكر البنك سببا لانخفاض أرباح الربع الثاني، لكنه قال إنه جنب مخصصات قدرها 4.7 مليار ريال "كإجراء وقائي لحماية المجموعة من أي خسائر قروض محتملة. وقد ساهم ذلك في وصول نسبة تغطية القروض غير العاملة إلى مستوى 99 بالمئة، الأمر الذي يعكس استمرار النهج المتحفظ الذي تتبناه المجموعة تجاه القروض المتعثرة".

وبلغ صافي ربح البنك في النصف الأول من العام 7.6 مليار ريال بارتفاع ثمانية بالمئة عن النصف الأول من عام 2022.

وارتفع إجمالي الأصول في نهاية يونيو سبعة بالمئة على أساس سنوي إلى ما يزيد قليلا عن 1.2 تريليون ريال. كما ارتفعت القروض والسلف بنسبة سبعة بالمئة إلى 819 مليار ريال.