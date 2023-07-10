التعاون الخليجى: جميع أوجه التعاون مع روسيا ضرورية

جدة - نرمين السيد - قال جاسم البديوى، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجى، إننا "نستكمل الجهود لتعزيز التعاون بين روسيا ودول الخليج"، مشيرا إلى أن دول التعاون الخليجى تسعى إلى تسوية الأزمات بالحوار.





وأضاف البديوى، خلال جلسة الحوار الاستراتيجى الخليجى - الروسى، أن العالم يواجه صراعات تؤثر على الأمن والاستقرار، مشيرا إلى أن دول التعاون الخليجى تؤكد أهمية احترام سيادة القانون. كما أكد البديوى، أن العلاقات الخليجية الروسية قوية وتعزز المصالح المشتركة، لافتا إلى أن جميع أوجه التعاون بين روسيا ودول الخليج ضرورية. وأوضح أن هناك جهودا ناجحة بين دول التعاون الخليجى وروسيا بشأن "أوبك+"، قائلا إن منظمة "أوبك+" ساهمت فى تعزيز استقرار سوق البترول العالمية، وفقا لما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".

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