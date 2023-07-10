الكرملين: بوتين يعرض على «فاجنر» مقترحات لتوظيفهم

جدة - نرمين السيد - قال الكرملين، إن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، التقى قائد فاجنر وعددا من عناصر المجموعة يوم 29 يونيو الماضى لمدة ثلاث ساعات.
وأضاف أن قادة فاجنر شرحوا لبوتين روايتهم حول أحداث التمرد وأكدوا تأييدهم له، مشيرا إلى أن بوتين استمع لقائد فاجنر وعرض على عناصر المجموعة مقترحات لتوظيفهم.
وتابع بأن بوتين قيم عمل المجموعة فى العملية العسكرية وأحداث الرابع والعشرين من يونيو الماضى.
أما فيما يخص انضمام أوكرانيا للناتو، أكد الكرملين، أن الأمر ستكون له تداعيات "سلبية جدا" على الأمن العالمى، كما أشار إلى أنه لا جديد بشأن اتفاق الحبوب، بحسب قناة "القاهرة الإخبارية".
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