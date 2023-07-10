لافروف: نسعى لتعزيز التعاون الروسى الخليجى

جدة - نرمين السيد - وأضاف لافروف خلال الحوار الاستراتيجى الخليجى - الروسى، أننا نحافظ على التطور الإيجابى للتجارة بين موسكو ودول الخليج، وسوف نناقش جميع التحديات التى تواجهنا.

وتابع فى تصريحات أوردتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين حريص على التواصل والتعاون مع دول الخليج، مضيفا أن لدينا إمكانات كبيرة فى العلاقات الاقتصادية مع الدول.

كما أكد أن دوائر الأعمال تستهدف توسيع التعاون الاقتصادى مع الخليج، مشيرا إلى أن هناك حوار وتعاون وثيق بين الرئيس بوتين وقادة دول الخليج.

يشار إلى أن روسيا، استضافت اليوم الإثنين، الاجتماع الوزارى المشترك السادس للحوار الاستراتيجى بين مجلس التعاون الخليجي، وموسكو بهدف "زيادة التعاون المشترك"، و"تبادل وجهات النظر بشأن عدد من الملفات الإقليمية والدولية".