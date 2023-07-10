وزير الخارجية العمانى: ملتزمون بدعم جهود تحقيق السلام بين روسيا وأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وأعرب البوسعيدى خلال الحوار الاستراتيجى "الخليجى - الروسى" عن التزام بلاده بدعم جهود تحقيق السلام بين روسيا وأوكرانيا.

وفيما يخص الأزمة السودانية، قال البوسعيدى، إن "التدخلات الخارجية فى السودان تؤجج الصراع، ونعرب عن بالغ قلقنا من تداعيات الأزمة".

وعن تصاعد الأحداث بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال، أكد البوسعيدى على ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.

واختتم البوسعيدى حديثه بالقول إن هناك فرصا وتطورات إيجابية فى منطقة الخليج رغم التحديات، مشيرا إلى أن الإمارات تستعد لاستضافة مؤتمر المناخ Cop28، وفقا لقناة "القاهرة الإخبارية".