العالم اليوم - إيرادات الجزائر النفطية ترتفع لـ21 مليار دولار في خمسة أشهر

انتم الان تتابعون خبر إيرادات الجزائر النفطية ترتفع لـ21 مليار دولار في خمسة أشهر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 10 يوليو 2023 04:23 مساءً - قال توفيق حكار الرئيس التنفيذي لشركة سوناطراك الجزائرية للطاقة، الاثنين، إن إيرادات الجزائر من النفط والغاز في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2023 بلغت 21 مليار دولار بزيادة اثنين بالمئة عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وأضاف حكار أن على الشركات الأوروبية الاستثمار في الجزائر لو أرادت مزيدا من الغاز.

وأضاف: "إذا كانت أوروبا بحاجة إلى صادرات إضافية من الغاز فما عليها إلا الاستثمار لتطوير الموارد الغازية".

وقال حكار إن الجزائر لم تتلقى أي طلبات من بلدان أوروبية لتسقيف أسعار الغاز، وأن الجزائر غير معنية بهذا الأمر.