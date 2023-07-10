العالم اليوم - بالفيديو.. اندلاع حريق بمصفاة نفط بندر عباس جنوبي إيران

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 10 يوليو 2023 04:23 مساءً - اندلع حريق بمصفاة نفط بندر عباس جنوبي إيران، الإثنين، حسبما ذكرت وكالة أنباء "رويترز".

ونسبت "رويترز" الخبر إلى "نادي الصحفيين الشباب"، وهي وكالة أنباء محلية يقودها طلاب.

وانتشرت على منصات التواصل الاجتماعي صور ومقاطع فيديو توثق الحريق الذي اندلع في مصفاة بندر عباس النفطية، الواقعة جنوبي إيران.

وأظهر مقطع فيديو دخانا كثيفا يتصاعد من المصفاة، بينما توقفت سيارة شرطة في مكان قريب من الموقع، حيث تجمع فيه مارة لمتابعة ما يحدث.