العالم اليوم - البنك الأهلي الكويتي يحصل على موافقة لزيادة رأسماله

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 10 يوليو 2023 04:23 مساءً - أعلن البنك الأهلي الكويتي اليوم الاثنين أنه حصل على موافقة هيئة أسواق المال على زيادة رأسماله زيادة نقدية قدرها 50 مليون دينار (162.74 مليون دولار) من خلال إصدار 500 مليون سهم جديد تطرح للاكتتاب مع حق الأولوية لمساهمي البنك.

وقال البنك في بيان للبورصة الكويتية إنه سيتخذ كافة الإجراءات المتعلقة بعملية إصدار الأسهم والإعلان عن تفاصيلها بعد الحصول على موافقة الجمعية العمومية على ذلك.

وأشار إلى أن هذه الخطوة ستعمل على "تعزيز نسب رأس المال الرقابي للبنك".

وأعلنت مجموعة البنك الأهلي الكويتي في يونيو أنها أبرمت اتفاقا للحصول على تسهيلات قرض آسيوي مجمع بقيمة 600 مليون دولار، كما حصلت على موافقة بنك الكويت المركزي على زيادة رأس المال بقيمة 50 مليون دينار عن طريق إصدار أسهم جديدة.