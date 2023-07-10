باحث فى الشؤون الروسية: أمريكا وحلفائها قدموا الذخائر لأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - علق الدكتور محمود الأفندى، باحث فى الشؤون الروسية، على تغطية عجز أوكرانيا بمزيد من الأسلحة والذخيرة والتى أبرزها مؤخرا الذخائر العنقودية، قائلا: "هناك نقص حاد فى الذخائر بالجيش الأوكرانى بالنظر للإمدادت من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ولحلفاءها".





وأكد الأفندى على قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم، أن الذخائر بشكل عام هى أسلحة كلاسيكية محدودة منذ 80 عاما، لذلك هناك معامل الدفاع فى دول أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية التى تنتج كميه كافية لسد الاحتياج بشكل عام. وأضاف أنه عند بداية الحرب الروسية الأوكرانية كانت كلاسيكية، حيث قدمت الولايات المتحدة وحلفاؤها جميع الذخائر حتى الذخائر الاحتياطية فى كوريا الجنوبية وإسرائيل، وليس لديهم أى سلاح للإعطاء سواء قذائف اليورانيوم بالإضافة إلى الذخائر والقذائف العنقودية. وأعلن البيت الأبيض، الجمعة، أن الولايات المتحدة ترسل ذخائر عنقودية لأوكرانيا لأول مرة، وهى خطوة تم اتخاذها لمساعدة أوكرانيا فى الوقت الذى تشن فيه هجومًا مضادًا ضد روسيا.

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