جدة - نرمين السيد - وأضاف ستولتنبرج خلال مؤتمر صحفى نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أننا سنعزز منظومة الردع فى الجناح الشرقى للحلف وسندافع عن كل شبر من أراضينا، مشيرا إلى أنه يتم إعداد ثلاث خطط إقليمية للناتو بتجهيز 300 ألف جندى.
كما أكد العمل مع الشركاء لتحقيق الاستقرار الوطنى بالناتو، قائلا: "نواصل تعزيز وجودنا وكتائبنا فى ليتوانيا".
وأكد ستولتنبرج أيضا، أن الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، سينضم إلى اجتماع مجلس "الناتو - أوكرانيا".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الناتو: نعمل على زيادة الإنفاق العسكرى.. وسندافع عن كل شبر من أراضى الحلف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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